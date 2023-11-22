21 ноября, 22:53
Палестино-израильский конфликт

СМИ: "Хезболлах" нанесла удары по 10 израильским позициям на границе с Ливаном

По данным телеканала Al Manar, бойцы вооруженного крыла шиитской партии применили реактивную систему залпового огня "Град" и ракеты "Буркан"

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" атаковали за сутки 10 позиций израильской армии на границе с Ливаном. Об этом говорится в военной сводке, которую приводит телеканал Al Manar.

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Последний удар был нанесен по армейской базе в районе Бейт-Гилель. Шиитские формирования обстреляли этот военный объект из реактивной системы залпового огня "Град". Как утверждается в сводке, есть убитые и раненые.

Кроме того, шиитские боевики вновь применили ракеты большого калибра "Буркан" для удара по укрепленному огневому рубежу израильской артиллерии в Менаре. В результате прямого попадания израильская армия понесла "значительные потери", утверждается в тексте.

Операции "Хезболлах" были проведены в ответ на атаки израильских войск на пограничные районы Ливана, в ходе которых 21 ноября погибли четверо мирных граждан, в том числе два репортера телеканала Al Mayadeen.

Шиитские формирования потеряли за сутки трех бойцов. В рядах радикальной группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевого крыла палестинского движения ХАМАС) погибло четверо. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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