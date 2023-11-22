СМИ: четверо палестинцев погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Западном берегу

По данным телеканала Al Mayadeen, еще несколько человек ранены

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Не менее четырех палестинцев погибли в результате удара израильских военных по лагерю беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, по меньшей мере четыре бойца палестинского сопротивления погибли во время атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь беженцев в Тулькарме на Западном Берегу реки Иордан, еще несколько человек были ранены. Также телеканал сообщает, что в результате боестолкновения, произошедшего между израильскими солдатами и бойцами сопротивления в лагере "несколько военнослужащих армии Израиля были ранены или убиты".