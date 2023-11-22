22 ноября, 03:43
Палестино-израильский конфликт

СМИ: четверо палестинцев погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Западном берегу

По данным телеканала Al Mayadeen, еще несколько человек ранены

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Не менее четырех палестинцев погибли в результате удара израильских военных по лагерю беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, по меньшей мере четыре бойца палестинского сопротивления погибли во время атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь беженцев в Тулькарме на Западном Берегу реки Иордан, еще несколько человек были ранены. Также телеканал сообщает, что в результате боестолкновения, произошедшего между израильскими солдатами и бойцами сопротивления в лагере "несколько военнослужащих армии Израиля были ранены или убиты". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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