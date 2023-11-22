СМИ: многие эксперты советуют Милею не отказываться от БРИКС

По данным телеканала TN, в частности, избранному президенту предлагают присоединиться к группе, но не принимать в ее деятельности активного участия

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Многие эксперты и консультанты советуют избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею не отказываться от участия в БРИКС. Об этом сообщил во вторник телеканал TN.

Опрошенные им эксперты сказали, что Милею и его будущему министру иностранных дел Диане Мондино советуют присоединиться к БРИКС, но не принимать активного участия в деятельности группы. "В подобных объединениях лучше быть, чем не быть", - сказали журналистам телеканала несколько специалистов по внешней политике.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменение позиции.