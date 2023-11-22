22 ноября, 04:42

Эрдоган: Турция будет просить СБ ООН и МАГАТЭ проверить наличие у Израиля ядерного оружия

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Турция обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на деловом форуме в Алжире, высказывания которого приводит газета Star.

"Мы будем выступать с инициативами и в СБ ООН, и в МАГАТЭ по вопросу, который угрожает безопасности региона, в частности Турции", - отметил турецкий лидер.

О необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля и намерении инициировать соответствующий процесс в международных структурах Эрдоган говорил ранее, в том числе после состоявшегося 20 июня заседания правительства. Турецкий лидер отмечал, что Израиль открыто признает, что обладает ядерным оружием, но международные структуры, в частности МАГАТЭ и ООН, не проводят соответствующего расследования.

Эрдоган также сообщил на форуме, что Турция приложит усилия для восстановления Газы и будет добиваться привлечения Израиля к уголовной ответственности за совершенные в палестинском анклаве преступления. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация