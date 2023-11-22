Эрдоган: Турция будет просить СБ ООН и МАГАТЭ проверить наличие у Израиля ядерного оружия

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Турция обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на деловом форуме в Алжире, высказывания которого приводит газета Star.

"Мы будем выступать с инициативами и в СБ ООН, и в МАГАТЭ по вопросу, который угрожает безопасности региона, в частности Турции", - отметил турецкий лидер.

О необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля и намерении инициировать соответствующий процесс в международных структурах Эрдоган говорил ранее, в том числе после состоявшегося 20 июня заседания правительства. Турецкий лидер отмечал, что Израиль открыто признает, что обладает ядерным оружием, но международные структуры, в частности МАГАТЭ и ООН, не проводят соответствующего расследования.

Эрдоган также сообщил на форуме, что Турция приложит усилия для восстановления Газы и будет добиваться привлечения Израиля к уголовной ответственности за совершенные в палестинском анклаве преступления.