СМИ: на Западном берегу при ударе израильских БПЛА погибли пятеро палестинцев

Еще трое получили ранения, сообщило агентство WAFA

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро палестинцев погибли в результате удара израильских беспилотников по лагерю беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные источники.

По их данным, еще один БПЛА выпустил две ракеты в сторону жилого дома, в результате по меньшей мере трое молодых людей получили ранения. Израильские военные также окружили государственную больницу имени Табита Табита в Тулькарме, преградив дорогу машинам скорой помощи, которые попытались доставить раненых в медучреждение.

Агентство утверждает, что солдаты Армии обороны Израиля зашли в Тулькарм в ночь на среду с западной стороны и объявили город зоной боевых действий.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen утверждал, что не менее четырех палестинцев погибли в результате удара израильских военных по лагерю беженцев в Тулькарме, еще несколько человек были ранены.