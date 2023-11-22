Маск пообещал, что ХАМАС не получит средства, пожертвованные со стороны X Corp.

Как отметил глава компании, он будет рад, если кто-то из пользователей соцсети X сможет предложить "лучшие идеи" для того, чтобы "деньги не оказались в руках ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Компания X Corp. проследит за тем, чтобы направленные ею средства больницам Израиля и сектора Газа были потрачены обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, а не боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил Илон Маск.

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) поинтересовался, как компания сможет добиться того, чтобы "деньги не оказались в руках ХАМАС".

"Мы проследим за тем, чтобы средства были потрачены и получены Красным Крестом и Красным Полумесяцем", - заверил Маск, отметив, что будет рад, если кто-то из пользователей соцсети сможет предложить "лучшие идеи". "Мы должны заботиться о невинных вне зависимости от их расы, убеждений, религии и чего-либо еще", - добавил предприниматель.

21 ноября Маск сообщил, что его компания X Corp. направит всю выручку от рекламы и подписок от людей, связанных с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве. В ответ на это пользователи X написали, что радикальное палестинское движение ХАМАС якобы "использует Красный Полумесяц для их террористической деятельности", о чем говорили сотрудники Министерства здравоохранения Израиля.

Издание The Washington Post сообщило, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а компании Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений. Маск назвал выдвинутые против него обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями". Обвинения связаны с его комментариями под публикацией одного из пользователей упомянутой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Бизнесмен согласился с этим утверждением.