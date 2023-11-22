22 ноября, 05:58
Палестино-израильский конфликт

Маск пообещал, что ХАМАС не получит средства, пожертвованные со стороны X Corp.

Как отметил глава компании, он будет рад, если кто-то из пользователей соцсети X сможет предложить "лучшие идеи" для того, чтобы "деньги не оказались в руках ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Компания X Corp. проследит за тем, чтобы направленные ею средства больницам Израиля и сектора Газа были потрачены обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, а не боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил Илон Маск.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) поинтересовался, как компания сможет добиться того, чтобы "деньги не оказались в руках ХАМАС".

"Мы проследим за тем, чтобы средства были потрачены и получены Красным Крестом и Красным Полумесяцем", - заверил Маск, отметив, что будет рад, если кто-то из пользователей соцсети сможет предложить "лучшие идеи". "Мы должны заботиться о невинных вне зависимости от их расы, убеждений, религии и чего-либо еще", - добавил предприниматель.

21 ноября Маск сообщил, что его компания X Corp. направит всю выручку от рекламы и подписок от людей, связанных с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве. В ответ на это пользователи X написали, что радикальное палестинское движение ХАМАС якобы "использует Красный Полумесяц для их террористической деятельности", о чем говорили сотрудники Министерства здравоохранения Израиля.

Издание The Washington Post сообщило, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а компании Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений. Маск назвал выдвинутые против него обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями". Обвинения связаны с его комментариями под публикацией одного из пользователей упомянутой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Бизнесмен согласился с этим утверждением. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация