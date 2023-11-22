Глава ЕК: ЕС использует договоренности ХАМАС и Израиля для наращивания помощи в Газу

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала сделку по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, и подчеркнула, что пауза в боевых действиях позволит Евросоюзу доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

"Я всем сердцем приветствую соглашение об освобождении 50 заложников и о паузе в боевых действиях", - отмечается в тексте. "Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для наращивания гуманитарной помощи Газе", - добавила фон дер Ляйен.