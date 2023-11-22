22 ноября, 06:17,
обновлено 22 ноября, 06:31
Палестино-израильский конфликт

Глава ЕК: ЕС использует договоренности ХАМАС и Израиля для наращивания помощи в Газу

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала сделку по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, и подчеркнула, что пауза в боевых действиях позволит Евросоюзу доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

"Я всем сердцем приветствую соглашение об освобождении 50 заложников и о паузе в боевых действиях", - отмечается в тексте. "Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для наращивания гуманитарной помощи Газе", - добавила фон дер Ляйен. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильФон дер Ляйен, Урсула
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