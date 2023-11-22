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обновлено 22 ноября, 11:06
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ разрушил около 400 шахт, являвшихся частью сети тоннелей ХАМАС

Jack Guez/ Pool via AP
© Jack Guez/ Pool via AP

По данным армейской пресс-службы, большую роль в этом сыграло спецподразделение "Яхалом", которое входит в состав инженерных войск

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила почти 400 шахт, которые входили в сеть подземных тоннелей палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

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"К настоящему моменту солдаты ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили около 400 шахт, являвшихся частью сети подземных тоннелей террористов. Большую роль в этом сыграло спецподразделение "Яхалом", которое входит в состав инженерных войск", - заявили военные.

"ХАМАС расположил свою сеть тоннелей прямо под населенными пунктами по всему сектору Газа. Многие из шахт, которые являются входом в их тоннели, расположены на территории больниц, школ и домов мирных жителей", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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