Эрдоган заявил, что вскоре может посетить Египет для обсуждения помощи для Газы

По словам президента республики, Турция хочет вывезти всех пациентов как можно скорее

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время может посетить Египет для обсуждения помощи для сектора Газа.

"У меня может состояться поездка в Египет в самое ближайшее время. Эти вопросы будут нашей главной повесткой дня в Египте: какие шаги мы можем предпринять, как мы можем подготовить почву для эвакуации пациентов. Мы будем говорить об этом", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Алжира. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Турция хочет вывезти всех пациентов как можно скорее. "На самом деле мое желание - как можно быстрее вывезти тех, кто нуждается в хирургическом вмешательстве. Особенно детей, давайте как можно быстрее их заберем и окажем им медицинскую помощь. В этом вопросе мы солидарны с нашими друзьями и, надеюсь, будем вести процесс именно таким образом", - подчеркнул Эрдоган.