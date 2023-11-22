Эрдоган не исключил, что Нетаньяху "соберет чемоданы и скоро уедет"

По словам президента Турции, на Западе уже звучат призывы к премьеру Израиля уйти в отставку

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху соберет чемоданы и покинет свою страну в самое ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Алжира, который он посетил с визитом во вторник. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет чемоданы и уедет в самое ближайшее время. Вы уже знаете, что у Нетаньяху есть судебное дело. Возможно, он пошел на такой шаг [военную операцию в Газе], чтобы избавиться от него. Но в каком бы направлении он ни пошел, он от этого не избавится", - сказал Эрдоган.

По его утверждению, на Западе уже звучат призывы к Нетаньяху уйти в отставку. "Все начали говорить Нетаньяху "уходи". Некоторые иностранные чиновники говорят нам: "Мы должны избавиться от него", - сказал турецкий лидер.

"Вы можете видеть, как весь мир начал занимать позицию против Израиля. Хотя оккупация Газы заставила замолчать правительства некоторых стран, она мобилизовала "совесть обществ". Число тех, кто поддерживает Палестину на улицах, растет. Посмотрите на Германию. Я был там на днях, в Берлине в тот же день прошли марши. В Англии то же самое. Вы видите, что происходит перед Белым домом в США, во Франции, странах Латинской Америки. Сейчас мобилизовано общественное сознание, мобилизованы даже улицы Израиля", - заметил Эрдоган.

Президент Турции ранее называл Израиль "террористическим государством" и заявлял о намерении привлечь Нетаньяху к ответственности Международным уголовным судом за "преступления перед человечностью", совершаемые Израилем в Газе. Эрдоган также говорил, что Турция обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия.