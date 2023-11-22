22 ноября, 12:03

Президент Таджикистана завершил официальный визит в Россию

Далее Эмомали Рахмон направился в Минск

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил официальный визит в Россию и отправился в Минск. Там он планирует принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности, запланированном на 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

"22 ноября завершился официальный визит основателя национального мира и единства - лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию. <...> Эмомали Рахмон отправился из Москвы в Минск для участия в очередном заседании Совета ОДКБ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Рахмона в аэропорту проводили представители правительства России, в церемонии была задействована рота почетного караула.

Рахмон находился в России с официальным визитом с 21 ноября. В ходе него прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, на которых обсудили двусторонние связи и международную повестку, а также были подписаны восемь документов о расширении сотрудничества между двумя государствами. Рахмон в заявлении для СМИ после встречи с Путиным 21 ноября отметил, что считает этот визит важным шагом к расширению партнерства и пригласил российского президента посетить Таджикистан с официальным визитом.

Путин в ходе визита также вручил Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени за укрепление дружбы между Москвой и Душанбе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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