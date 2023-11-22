22 ноября, 13:42,
обновлено 22 ноября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Reuters: ХАМАС и Израиль проведут еще один обмен заложников на заключенных в ноябре

Как сообщило агентство, "понадобится четыре или пять дней, чтобы организовать обмен"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Еще одна сделка по обмену заложников ХАМАС на палестинских заключенных в израильских тюрьмах будет проведена в этом месяце. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

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"Вторая группа человек последует за первой. Им понадобится четыре или пять дней, чтобы организовать обмен, он будет включать 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных", - заявил он журналистам на правах анонимности.

По информации агентства, в результате двух соглашений из около 240 заложников ХАМАС в секторе Газа будет отпущено 100 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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