Reuters: ХАМАС и Израиль проведут еще один обмен заложников на заключенных в ноябре

Как сообщило агентство, "понадобится четыре или пять дней, чтобы организовать обмен"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Еще одна сделка по обмену заложников ХАМАС на палестинских заключенных в израильских тюрьмах будет проведена в этом месяце. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

"Вторая группа человек последует за первой. Им понадобится четыре или пять дней, чтобы организовать обмен, он будет включать 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных", - заявил он журналистам на правах анонимности.

По информации агентства, в результате двух соглашений из около 240 заложников ХАМАС в секторе Газа будет отпущено 100 человек.