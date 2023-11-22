СМИ: глава "Моссада" вновь направится в Катар для обсуждения сделки по заложникам

Движение ХАМАС ранее сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа посетит столицу Катара Доху, чтобы встретиться с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и другими официальными лицами, чтобы обсудить окончательные детали сделки с радикальным движением ХАМАС по освобождению заложников в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, Барнеа был ведущим переговорщиком с израильской стороны. Поездка главы израильской разведки в Катар свидетельствует о том, что еще предстоит доработать некоторые детали сделки: как она будет реализована на местах и точное время начала паузы в боевых действиях, отмечает портал.

Ранее радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.