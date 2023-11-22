Трюдо оповестили о взрыве на мосту между США и Канадой

Оттава расценивает эту ситуацию как серьезную, но пока не будет спекулировать относительно возможных причин случившегося

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оповещен о ситуации со взрывом автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, Оттава расценивает эту ситуацию как серьезную, но пока не будет спекулировать относительно возможных причин случившегося. Об этом заявил журналистам министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

"У меня только что была возможность проинформировать премьер-министра о развитии ситуации на Радужном мосту, - сказал министр. - Мы очень серьезно относимся к случившемуся, но не будем спекулировать, почему это произошло".

По словам Леблана, он оперативно получает информацию как от канадских, так и от американских служб безопасности. "Это очень серьезная ситуация, правительство Канады крайне серьезно к этому относится", - сказал он. Министр добавил, что в настоящее время соответствующими службами принимаются меры для обеспечения безопасности граждан с канадской стороны границы. Леблан также сообщил, что в самое ближайшее время он обсудит случившееся с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом.