22 ноября, 19:46,
обновлено 22 ноября, 20:12
Взрыв на мосту между США и Канадой

Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту и на ближайших КПП

Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, всего закрыты четыре моста

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту, а также еще на нескольких ближайших к нему контроль-пропускных пунктах. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте.

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"Я могу подтвердить, что граница закрыта на участке Радужного моста <...> и на других мостах", - сказал Трюдо - Прямо сейчас закрыты четыре пункта пропуска на границе: Радужный мост, мост Уирпул, мост Куинстон и мост Мира".

Премьер-министр отметил, что в настоящее время рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других КПП на границе с США. "Мы чрезвычайно серьезно относимся к этой ситуации", - подчеркнул глава правительства. После этого Трюдо покинул заседание парламента, сославшись на экстренное совещание с силовым блоком по ситуации на границе. 

Теги:
КанадаСШАТрюдо, ДжастинВзрыв на мосту между США и Канадой
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