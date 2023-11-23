Блинкен заявил саудовскому коллеге о важности предотвратить разрастание конфликта в Газе

Также госсекретарь США отметил, что Вашингтон выступает за создание независимого палестинского государства

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил о необходимости предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь подтвердил неотложность решения гуманитарных проблем в Газе, предотвращения дальнейшего разрастания конфликта и укрепления региональной стабильности и безопасности. Он подчеркнул неизменную приверженность США созданию независимого палестинского государства", - отметил дипломат.