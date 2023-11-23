СМИ: Верховный суд Израиля отклонил еще два иска против сделки об освобождении заложников

По данным газеты Yedioth Ahronoth, судьи постановили, что в этом деле нет оснований для вмешательства высшей судебной инстанции

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Израиля решил отклонить еще два иска против решения правительства страны о сделке по освобождению части заложников, удерживаемых в секторе Газа сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, судьи постановили, что в этом деле нет оснований для вмешательства высшей судебной инстанции. Член Верховного суда Алекс Штайн, комментируя иск, в котором власти еврейского государства обвинялись в дискриминации заложников, подчеркнул: "Деятельность израильского правительства нацелена на то, чтобы освободить всех заложников, удерживаемых в Газе, а дискриминируют похищенных только террористическая организация ХАМАС и ее последователи".

Информацию об отклонении исков подтвердила также гостелерадиокомпания Kan.