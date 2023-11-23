23 ноября, 12:11

Премьер Финляндии допустил возможность полного закрытия границы с Россией

AP Photo/ Sergei Grits
© AP Photo/ Sergei Grits

По словам Петери Орпо, сложившаяся ситуация на границе "угрожает национальной безопасности"

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии рассмотрят вопрос о полном закрытии границы с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.

Читайте также
Мигранты остались, а бизнес ушел. К чему привело закрытие Финляндией КПП на границе с РФ

Как передает телерадиоканал Yle, глава правительства выступил с утверждением, что на границу прибывают "сотни людей" - мигрантов без документов для въезда в ЕС.

"Если такая деятельность продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это", - сказал премьер в эфире телевидения.

По его словам, сложившаяся ситуация на границе "угрожает национальной безопасности". Тезис о возможном закрытии всей границы также высказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. "Если ситуация не разрешится, то мы рассмотрим дальнейшие варианты. И я полагаю, что на втором этапе вполне возможно, что восточная граница будет полностью закрыта", - сказала она в интервью Yle.

22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи". Три погранперехода будут закрыты 24 ноября 2023 года с 00:00 по местному времени (01:00 мск). Решение будет действовать до 23 декабря 2023 года.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". По словам премьер-министра Финляндии, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года. Еще один КПП, "Сювяоро" с российской стороны и "Париккала" с финской, был закрыт на неопределенный срок в апреле 2022 года. 

Теги:
ФинляндияРоссияОрпо, Петтери
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация