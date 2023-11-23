"Исламский джихад" заявил, что Израиль заплатит за военных "иную цену", чем за гражданских

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари ранее сообщил, что гуманитарное перемирие в Газе начнет действовать 24 ноября в 08:00 мск

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль будет вынужден заплатить за освобождение своих военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, "иную цену", чем за освобождение гражданских лиц. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera член руководства организации Али Абу Шахин.

"Захваченные силами [палестинского] сопротивления [и находящиеся в Газе] солдаты оккупационных сил - это другой вопрос. У них будет иная цена", - отметил он.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera, сообщил, что гуманитарное перемирие в Газе начнет действовать в пятницу в 08:00 мск и предполагает полное прекращение боевых действий в течение четырех дней на всей территории сектора. По его словам, первая группа заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в пятницу в 17:00 мск.