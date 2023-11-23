23 ноября, 19:12,
обновлено 23 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

"Исламский джихад" заявил, что Израиль заплатит за военных "иную цену", чем за гражданских

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари ранее сообщил, что гуманитарное перемирие в Газе начнет действовать 24 ноября в 08:00 мск

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль будет вынужден заплатить за освобождение своих военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, "иную цену", чем за освобождение гражданских лиц. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera член руководства организации Али Абу Шахин.

Читайте также
Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

"Захваченные силами [палестинского] сопротивления [и находящиеся в Газе] солдаты оккупационных сил - это другой вопрос. У них будет иная цена", - отметил он.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera, сообщил, что гуманитарное перемирие в Газе начнет действовать в пятницу в 08:00 мск и предполагает полное прекращение боевых действий в течение четырех дней на всей территории сектора. По его словам, первая группа заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в пятницу в 17:00 мск. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация