Армия Израиля сообщила о ликвидации главы военно-морских сил ХАМАС в Газе

Отмечается, что Амар Абу Джалалу руководил подготовкой нескольких терактов на море

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ЦАХАЛ, управляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля, убили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе, а также еще одного представителя военно-морских сил ХАМАС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что он руководил подготовкой нескольких терактов на море, которые были предотвращены израильскими военными.