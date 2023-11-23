23 ноября, 20:50
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о ликвидации главы военно-морских сил ХАМАС в Газе

AP Photo/ Majdi Mohammed
© AP Photo/ Majdi Mohammed

Отмечается, что Амар Абу Джалалу руководил подготовкой нескольких терактов на море

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"Истребители ЦАХАЛ, управляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля, убили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе, а также еще одного представителя военно-морских сил ХАМАС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что он руководил подготовкой нескольких терактов на море, которые были предотвращены израильскими военными. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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