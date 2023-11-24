На Украине обвиняемого в коррупции депутата исключили из партии "Слуга Народа"

За исключение Андрея Одарченко проголосовали все члены партии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутата Верховной рады Украины Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема, исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа". Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк.

"23 ноября на заседании дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа" всеми членами было единогласно принято решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко", - написала она в своем Telegram-канале.

21 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа Найема. По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), депутат попросил главу госагентства в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. После выделения финансирования на криптокошелек чиновника поступили средства, эквивалентные $10 тыс. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составлять 8% от объема финансирования.

22 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал депутата на два месяца с альтернативой в виде залога в 15 млн гривен (более $416 тыс.).

О коррупции на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии НАБУ и САП. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

На этом фоне на Украине с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. Их резонанс был настолько сильным, что президент страны Владимир Зеленский был вынужден посвятить теме борьбы со злоупотреблениями чиновников одно из своих видеообращений и пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако позже украинские эксперты заметили, что Зеленский планировал таким образом передать расследование дел о коррупции из ведения НАБУ и САП более лояльной ему Службе безопасности Украины, что в конечном итоге позволило бы власти сводить счеты с оппонентами и не давать хода делам о коррупции среди своих приближенных.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.