В Израиле не планируют значительных перемещений войск во время гуманитарной паузы

Пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус также отметил, что "оставаться статичным на поле боя - это очень плохая идея", поэтому израильская армия будет двигаться

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Армия оборон Израиля (ЦАХАЛ) совершит лишь "незначительные перемещения" и не планирует двигаться на юг сектора Газа во время гуманитарной паузы. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус.

"Что мы собираемся сделать, так это остаться на занимаемых нами позициях. Но, конечно, мы не сможем полностью замереть. Вы не увидите никаких значительных маневров ЦАХАЛ, но могут быть сообщения о каких-то движениях войск", - указал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, не намерен ли ЦАХАЛ переместиться на юг, как только начнется гуманитарная пауза. Конрикус также отметил, что "оставаться статичным на поле боя - это очень плохая идея", поэтому израильская армия будет двигаться.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). 22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль может перенести военные действия на юг сектора Газа, стремясь уничтожить лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и найти заложников.