Свыше 100 членов гуманитарных организаций погибли в Газе

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что речь идет о таких организациях, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная продовольственная программа, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Более 100 сотрудников различных гуманитарных организаций погибли в секторе Газа. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"К счастью, мы эвакуировали персонал ЕС, который хотел покинуть [Газу], но у нас есть наши гуманитарные партнеры в Газе, которые действуют героически, действуют в катастрофической ситуации и в очень сложных условиях безопасности", - отметил он в интервью газете EL PAÍS. По его словам, речь идет о таких организациях, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная продовольственная программа, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца. "Более 100 членов этих организаций погибли в секторе Газа, - добавил еврокомиссар. - Кроме того, погибли около 15 тыс. палестинцев, в том числе очень много женщин и детей".

"Мы надеемся, что только что достигнутое соглашение о паузе в боевых действиях позволит существенно увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - подчеркнул он. Ленарчич также отметил, что гуманитарная ситуация на Западном берегу реки Иордан "неуклонно ухудшается, главным образом из-за насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев, а также со стороны израильских сил безопасности".