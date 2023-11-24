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обновлено 24 ноября, 10:52
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля завершила подготовку к приему освобожденных из Газы заложников

ЦАХАЛ подготовил несколько мест для приема освобожденных заложников, в том числе с необходимым медицинским обеспечением и поддержкой

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что завершила подготовку к приему освобожденных заложников по их возвращении из сектора Газа.

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"ЦАХАЛ завершил подготовку к приему освобожденных заложников по их возвращении в Израиль из сектора Газа. В ее рамках ЦАХАЛ подготовил несколько мест для первоначального приема освобожденных заложников, в том числе с необходимым медицинским обеспечением и поддержкой. После первичного медицинского лечения освобожденные заложники будут направлены в больницы, где воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении. 

Теги:
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