Армия Израиля завершила подготовку к приему освобожденных из Газы заложников

ЦАХАЛ подготовил несколько мест для приема освобожденных заложников, в том числе с необходимым медицинским обеспечением и поддержкой

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что завершила подготовку к приему освобожденных заложников по их возвращении из сектора Газа.

"ЦАХАЛ завершил подготовку к приему освобожденных заложников по их возвращении в Израиль из сектора Газа. В ее рамках ЦАХАЛ подготовил несколько мест для первоначального приема освобожденных заложников, в том числе с необходимым медицинским обеспечением и поддержкой. После первичного медицинского лечения освобожденные заложники будут направлены в больницы, где воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении.