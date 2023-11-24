В ХАМАС считают, что арабские лидеры показали беспомощность перед лицом атак Израиля

Как заявил глава представительства движения за рубежом Халед Машаль, смены власти в анклаве не будет

РАБАТ, 24 ноября. /ТАСС/. Руководители арабских стран показали свою беспомощность в условиях израильских атак на палестинские территории. Об этом заявил глава представительства радикального движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль.

"Арабские руководители демонстрируют свою беспомощность перед лицом сионистских атак. Это тянется со времен [принятия на саммите Лиги арабских государств в 2002 году] арабской мирной инициативы и до последних встреч на высшем уровне", - приводятся его высказывания в телеграм-канале ХАМАС. "Почему арабские и исламские нации не объединяются вокруг сопротивления так же, как это сделали западные страны, сплотившиеся, чтобы поддержать сионистскую оккупацию?" - задал вопрос Машаль.

"Некоторые западные политики обсуждают будущее сектора Газа после ХАМАС. А я говорю им: берегите свое время, фантазию и мечты, и через несколько лет вы будете обсуждать ситуацию в регионе после Израиля", - отметил глава представительства движения. Он добавил, что смены власти в палестинском анклаве не будет. "Мы отвергаем участие каких-либо международных или арабских сил в управлении Газой", - подчеркнул Машаль.