24 ноября, 18:28,
обновлено 24 ноября, 19:17
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что медики осмотрели в Израиле всех освобожденных заложников

Их жизни вне опасности, отметил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Медики осмотрели всех участников первой группы заложников, освобожденных после 49 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа, их жизни вне опасности. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, уточнив, что освидетельствование проводилось на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" на границе Израиля с Египтом.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"Сегодня они [13 освобожденных израильтян] вернулись домой. Вместе с ними вернулись также 11 иностранных граждан. Медики оценили их состояние на КПП "Керем-Шалом", их жизням ничего не угрожает", - сообщил он на вечернем брифинге.

В настоящий момент эту группу везут на израильскую базу ВВС Израиля "Хацерим", где освобожденные свяжутся со своими близкими и пройдут дополнительный медосмотр, проинформировал Хагари. "Оттуда их переправят на вертолетах в больницы, где они встретятся со своими родными. Кроме того, иностранные граждане встретятся на базе "Хацерим" с представителями своих государств, и их также переправят в больницы", - добавил представитель армии. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация