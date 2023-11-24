Армия Израиля сообщила, что медики осмотрели в Израиле всех освобожденных заложников

Их жизни вне опасности, отметил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Медики осмотрели всех участников первой группы заложников, освобожденных после 49 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа, их жизни вне опасности. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, уточнив, что освидетельствование проводилось на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" на границе Израиля с Египтом.

"Сегодня они [13 освобожденных израильтян] вернулись домой. Вместе с ними вернулись также 11 иностранных граждан. Медики оценили их состояние на КПП "Керем-Шалом", их жизням ничего не угрожает", - сообщил он на вечернем брифинге.

В настоящий момент эту группу везут на израильскую базу ВВС Израиля "Хацерим", где освобожденные свяжутся со своими близкими и пройдут дополнительный медосмотр, проинформировал Хагари. "Оттуда их переправят на вертолетах в больницы, где они встретятся со своими родными. Кроме того, иностранные граждане встретятся на базе "Хацерим" с представителями своих государств, и их также переправят в больницы", - добавил представитель армии.