США ожидают, что в ближайшие дни ХАМАС освободит еще десятки заложников

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободит в ближайшие дни еще десятки заложников. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"В течение нескольких следующих дней мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто все еще удерживается [в секторе Газа]. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением", - сказал он, выступая перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Байден пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Он отдыхает там в эти дни в кругу семьи.