24 ноября, 19:21,
обновлено 24 ноября, 19:30
Палестино-израильский конфликт

США ожидают, что в ближайшие дни ХАМАС освободит еще десятки заложников

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободит в ближайшие дни еще десятки заложников. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"В течение нескольких следующих дней мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто все еще удерживается [в секторе Газа]. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением", - сказал он, выступая перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Байден пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Он отдыхает там в эти дни в кругу семьи. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация