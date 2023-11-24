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обновлено 24 ноября, 19:58
Палестино-израильский конфликт

Байден: США хотят скорейшего завершения боев на Ближнем Востоке при помощи арабского мира

Президент США признал, что не может прогнозировать, сколько еще продлятся нынешние военные действия на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на содействие арабского мира в целях скорейшего завершения боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

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"Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это, чтобы как можно скорее положить этому конец", - сказал Байден, выступая перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения радикальным палестинским движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Он пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Американский лидер отдыхает там в эти дни в кругу семьи.

Одновременно он признал, что не может прогнозировать, сколько еще продлятся нынешние военные действия на Ближнем Востоке. Кроме того, Байден заверил, что продолжает добиваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху того, чтобы военные операции еврейского государства в секторе Газа против ХАМАС сопровождались как можно меньшим числом жертв среди мирных палестинцев. "Я призывал премьер-министра сконцентрировать внимание на том, чтобы попытаться уменьшить число жертв, пока он старается уничтожить ХАМАС, что является его законной целью. Это сложная задача. И я не знаю, сколько на это уйдет [времени]", - отметил глава администрации США. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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