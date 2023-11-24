24 ноября, 20:43
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил, что шансы на продление паузы в боях в Газе высоки

Американский лидер сказал об этом, выступая перед журналистами с речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют, и они высоки. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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"Считаю, что есть реальные шансы", - сказал он, выступая перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения радикальным палестинским движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле.

Байден пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Он отдыхает там в эти дни в кругу семьи. Байден отвечал на вопрос о том, каковы шансы на продление гуманитарной паузы в связи с началом освобождения заложников. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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