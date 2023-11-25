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Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о распределении всех освобожденных в Газе заложников по больницам

По данным Минздрава еврейского государства, по мере необходимости они получают медицинскую и психологическую помощь

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Все 24 человека, прибывшие в Израиль в составе первой группы освобожденных в секторе Газа заложников, распределены по больницам, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Об этом сообщил Минздрав еврейского государства.

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"После семи долгих недель 24 ребенка, женщины и мужчины, которые удерживались в заложниках в Газе, вернулись домой - в Израиль. Среди них 13 израильтян и 11 иностранных граждан. В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Как подчеркнули в Минздраве, речь идет о чувствительных моментах для заложников и их родных, в связи с чем власти оберегают их достоинство и право на частную жизнь. "Министерство здравоохранения радо их приезду домой и желает возвращения всех заложников", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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