В армия Израиля заявили, что не остановятся до освобождения всех заложников

Представитель вооруженных сил еврейского государства Даниэль Хагари отметил, что ХАМАС будет уничтожен к концу войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля не намерены останавливаться, пока все удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС заложники не будут освобождены. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Возможность увидеть лица всех 24 заложников, освобожденных сегодня ночью, дает нам облегчение. Но это также подкрепляет нашу решимость, напоминает нам о тех, ради кого мы воюем, и о том, что мы не отступим, пока все из наших заложников не вернутся домой", - сказал он.

"ХАМАС хотело этой войны и начало ее. И к концу этой войны Израиль уничтожит ХАМАС. Мы никогда не забудем резню, которую устроило ХАМАС 7 октября. И наша священная миссия заключается в том, чтобы 7 октября больше не повторилось. Никогда больше", - заключил Хагари.