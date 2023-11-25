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Палестино-израильский конфликт

В армия Израиля заявили, что не остановятся до освобождения всех заложников

Представитель вооруженных сил еврейского государства Даниэль Хагари отметил, что ХАМАС будет уничтожен к концу войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля не намерены останавливаться, пока все удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС заложники не будут освобождены. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Возможность увидеть лица всех 24 заложников, освобожденных сегодня ночью, дает нам облегчение. Но это также подкрепляет нашу решимость, напоминает нам о тех, ради кого мы воюем, и о том, что мы не отступим, пока все из наших заложников не вернутся домой", - сказал он.

"ХАМАС хотело этой войны и начало ее. И к концу этой войны Израиль уничтожит ХАМАС. Мы никогда не забудем резню, которую устроило ХАМАС 7 октября. И наша священная миссия заключается в том, чтобы 7 октября больше не повторилось. Никогда больше", - заключил Хагари. 

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