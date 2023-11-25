25 ноября, 03:37
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сбила выпущенную с территории Ливана ракету

В ответ на запуск ракеты израильские истребители нанесли удар по инфраструктуре вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сбили ракету класса "земля - воздух", выпущенную с ливанской территории по их беспилотному летательному аппарату.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Беспилотник, как отмечается, не получил никаких повреждений и продолжил выполнение своей миссии. В ответ на запуск ракеты израильские истребители нанесли удар по инфраструктуре вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах". 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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