Армия Израиля сбила выпущенную с территории Ливана ракету

В ответ на запуск ракеты израильские истребители нанесли удар по инфраструктуре вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сбили ракету класса "земля - воздух", выпущенную с ливанской территории по их беспилотному летательному аппарату.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Беспилотник, как отмечается, не получил никаких повреждений и продолжил выполнение своей миссии. В ответ на запуск ракеты израильские истребители нанесли удар по инфраструктуре вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах".