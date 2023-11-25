В Израиле заявили, что армия страны не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

Израильский министр обороны Йоав Галант отметил, что нынешняя гуманитарная пауза в анклаве будет короткой, а все дальнейшие переговоры с ХАМАС "будут вестись под огнем"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военные не уйдут из сектора Газа, пока все удерживаемые палестинскими радикалами заложники не будут освобождены, армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, все дальнейшие переговоры с ними будут вестись под огнем. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки внутрь сектора Газа.

"Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников - а их еще много", - заявил во время общения с военными в Газе министр, слова которого распространила пресс-служба Минобороны.

Он добавил, что нынешняя гуманитарная пауза в анклаве будет короткой, а все дальнейшие переговоры с ХАМАС "будут вестись под огнем".