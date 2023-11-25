Эмир Катара и президент США обсудили ход выполнения соглашения Израиля и ХАМАС

Также Джо Байден и Тамим бен Хамад Аль Тани рассмотрели "совместные международные усилия по снижению напряженности и защите мирных жителей"

ДУБАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, чтобы обсудить процесс реализации соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Об этом сообщила канцелярия эмира.

"В ходе разговора были рассмотрены последние события на оккупированных палестинских территориях, процесс реализации соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, достигнутого между Израилем и движением ХАМАС, и совместные международные усилия по снижению напряженности и защите мирных жителей", - говорится в сообщении.