26 ноября, 11:26
Палестино-израильский конфликт

В МИД Израиля вызвали посла Ирландии из-за высказываний премьера о заложниках

Лео Варадкар ранее заявил об освобождении "пропавшей" Эмили Хэнд, на что возразил министр Эли Коэн, назвав это "похищением террористической организацией"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился вызвать посла Ирландии в еврейском государстве в МИД после заявлений ирландского премьера о заложниках, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

Как сообщила газета The Times of Israel, глава ирландского правительства Лео Варадкар ранее приветствовал освобождение из сектора Газа в субботу девятилетней Эмили Хэнд, заявив, что "пропавший невинный ребенок теперь найден".

"После возмутительных высказываний премьер-министра Ирландии по поводу освобождения Эмили Хэнд, похищенной террористической организацией ХАМАС и удерживавшейся в секторе Газа, я вызвал посла Ирландии в Израиле для выговора", - написал Коэн на своей странице в социальной сети X.

Обращаясь к главе кабмина Ирландии, израильский министр указал, что "Эмили Хэнд не пропадала, она была похищена террористической организацией".

"Эмили и более 30 других израильских детей были взяты в заложники ХАМАС", - добавил Коэн, отметив, что, по его мнению, ирландский премьер "потерял моральный компас и нуждается в возвращении к реальности", так как "пытается узаконить и нормализовать террор".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск 

Теги:
ИрландияПалестино-израильский конфликтИзраильВарадкар, Лео
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация