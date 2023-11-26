В МИД Израиля вызвали посла Ирландии из-за высказываний премьера о заложниках

Лео Варадкар ранее заявил об освобождении "пропавшей" Эмили Хэнд, на что возразил министр Эли Коэн, назвав это "похищением террористической организацией"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился вызвать посла Ирландии в еврейском государстве в МИД после заявлений ирландского премьера о заложниках, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщила газета The Times of Israel, глава ирландского правительства Лео Варадкар ранее приветствовал освобождение из сектора Газа в субботу девятилетней Эмили Хэнд, заявив, что "пропавший невинный ребенок теперь найден".

"После возмутительных высказываний премьер-министра Ирландии по поводу освобождения Эмили Хэнд, похищенной террористической организацией ХАМАС и удерживавшейся в секторе Газа, я вызвал посла Ирландии в Израиле для выговора", - написал Коэн на своей странице в социальной сети X.

Обращаясь к главе кабмина Ирландии, израильский министр указал, что "Эмили Хэнд не пропадала, она была похищена террористической организацией".

"Эмили и более 30 других израильских детей были взяты в заложники ХАМАС", - добавил Коэн, отметив, что, по его мнению, ирландский премьер "потерял моральный компас и нуждается в возвращении к реальности", так как "пытается узаконить и нормализовать террор".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск