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обновлено 26 ноября, 14:01
Палестино-израильский конфликт

В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе

При этом окончательное решение остается за ХАМАС, считают в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. США допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа, считают, что окончательное решение остается за радикальным палестинским движением ХАМАС. С таким заявлением выступил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Такая вероятность, определенно, есть. Мы бы хотели, чтобы это произошло", - заявил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "решение принимать ХАМАС".

"Если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то, как отмечал Израиль, по условиям этого соглашения он готов к тому, что пауза в боях будет продлена на несколько дней. Мяч на стороне ХАМАС, вопрос в том, готово ли оно продолжить освобождение заложников, включая, возможно, дополнительное число американских граждан", - отметил он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСалливан, Джейк
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