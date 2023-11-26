В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе

При этом окончательное решение остается за ХАМАС, считают в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. США допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа, считают, что окончательное решение остается за радикальным палестинским движением ХАМАС. С таким заявлением выступил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Такая вероятность, определенно, есть. Мы бы хотели, чтобы это произошло", - заявил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "решение принимать ХАМАС".

"Если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то, как отмечал Израиль, по условиям этого соглашения он готов к тому, что пауза в боях будет продлена на несколько дней. Мяч на стороне ХАМАС, вопрос в том, готово ли оно продолжить освобождение заложников, включая, возможно, дополнительное число американских граждан", - отметил он.