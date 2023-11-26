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Палестино-израильский конфликт

Белый дом поддержит продолжение операции Израиля в Газе после освобождения заложников

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что у израильской стороны есть право "продолжать преследовать этих террористов"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддержат продолжение боевых действий Израилем после освобождения заложников в секторе Газа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы с самого начала ясно дали понять, что у Израиля есть право на самооборону против террористической угрозы и важно признать, что эта угроза активная. ХАМАС продолжает запускать ракеты в сторону Израиля и угрожать новыми массовыми убийствами граждан Израиля так долго, как они смогут их организовывать, - сказал он в интервью телекомпании NBC. - Поэтому у Израиля есть право продолжать преследовать этих террористов, и мы поддержим их в этом".

Американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома ранее сообщали, что вашингтонская администрация надеется, что в списки освобожденных войдут три человека с двойным гражданством, которые являются гражданами США.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСалливан, Джейк
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