26 ноября, 16:19,
обновлено 26 ноября, 16:49
Палестино-израильский конфликт

Начальник Генштаба армии Израиля утвердил план боевых действий после окончания перемирия

Ранее Герци Халеви сообщил, что израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению боевых действий после окончания режима прекращения огня. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

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"Сегодня начальник [генерального] штаба вместе с командующим Южного военного округа провел оценку ситуации в округе и утвердил планы по продолжению боевых действий по окончании режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

25 ноября Халеви сообщил, что израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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