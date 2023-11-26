Байден заявил, что США работают над продлением срока действия договоренностей с ХАМАС

По словам американского лидера, пауза должна сохраняться, "пока заложников продолжают освобождать"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Вашингтон работает над тем, чтобы продлить срок действия договоренностей с ХАМАС, заявил президент США Джо Байден.

"Наша цель - продлить эту [гуманитарную] паузу после завтрашнего дня. Чтобы мы могли продолжать видеть, как выходит больше заложников и доставляется больше гуманитарной помощи нуждающимся и сектору Газа <...>. Я собираюсь продолжить работу с эмиром Катара [шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани], президентом Египта [Абдель Фаттахом ас-Сиси] и премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху, чтобы сделать все возможное, чтобы увидеть, как будут освобождены все заложники", - сказал американский лидер, выступая перед журналистами с речью о ситуации на Ближнем Востоке, касавшейся реализации договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Байден также отметил, что за время, когда были приостановлены боевые действия, "58 заложников были освобождены, в том числе граждане Таиланда, Филиппин и России", также в сектор Газа поступила гуманитарная помощь. "Каждый день мы доставляем в сектор Газа около 208 грузовиков с продовольствием, водой, медикаментами, топливом. Эта сделка приносит результаты", - добавил президент. "Я бы хотел, чтобы пауза сохранялась, пока заложников продолжают освобождать", - отметил он.

Это выступление состоялось на курортном острове Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором Байден отдыхает в последние дни в кругу семьи. Планируется, что в ближайшие часы он вернется в Вашингтон.

С 24 ноября палестинское движение ХАМАС освободило две группы заложников, однако ни в одной из них граждан США не было. В первой группе были 13 израильтян, 10 таиландцев и один филиппинец, во вторую вошли 13 израильтян и четыре таиландца.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.