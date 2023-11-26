Байден заявил о желании всех ближневосточных стран лишить ХАМАС контроля над сектором Газа

Президент США отметил, что не вовлеченные напрямую в конфликт игроки в регионе ищут способы прекратить конфликт, чтобы всех заложников отпустили

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. США считают, что ближневосточные государства выступают за полное лишение радикального палестинского движения ХАМАС контроля над сектором Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Отвечая на вопрос о том, как долго продлится гуманитарное перемирие в секторе Газа, Байден напомнил, что условиями соглашения предусматривается продление прекращения огня на дополнительные 24 часа за освобождение каждых 10 заложников. "Поэтому я надеюсь, что это не конец, оно продолжится. Но мы этого не знаем", - отметил Байден, выступая перед журналистами с речью о ситуации на Ближнем Востоке, касавшейся хода реализации договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"У меня сложилось впечатление, что все игроки в регионе, даже соседние страны, не вовлеченные напрямую, ищут способы прекратить это [конфликт] таким образом, чтобы все заложники были отпущены, а ХАМАС <...> больше не контролировало ни одну из частей Газы", - подчеркнул Байден. Его выступление состоялось на курортном острове Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором Байден отдыхает в последние дни в кругу семьи. Планируется, что в ближайшие часы он вернется в Вашингтон.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.