В Турции заявили, что связь с возможно захваченным у берегов Йемена судном прервана

Главное управление по морским делам республики отметило, что связь прервалась утром 26 ноября

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Связь с танкером Central Park потеряна в связи с предполагаемым захватом у берегов Йемена. Об этом сообщило Главное управление по морским делам Турции.

"Когда танкер-химовоз Central Park, принадлежащий компании Zodiac Maritime, находился у берегов Йемена в Аденском заливе, связь с ним была прервана сегодня утром. В течение всего этого времени установить контакт не удавалось. Предполагается, что судно было захвачено", - говорится в заявлении.

На судне находятся турецкие моряки.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности, и Zodiac Maritime, сообщило, что на борту судна находятся граждане Болгарии, России, Вьетнама, Индии, Грузии и Филиппин.