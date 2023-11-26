26 ноября, 20:20,
обновлено 26 ноября, 20:33
Палестино-израильский конфликт

Байден и Нетаньяху договорились работать над освобождением всех заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/ Evan Vucci

Президент США и премьер Израиля также обсудили паузу в боях и наращивание поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились продолжать работу над освобождением всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Как отмечается в документе, в ходе беседы в воскресенье Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа. "Президент приветствовал освобождение в минувшие три дня заложников ХАМАС, в том числе девочки-американки", - указывается в заявлении. Байден и Нетаньяху "сошлись во мнении о том, что работа не завершена, и договорились продолжать работу по освобождению всех заложников", следует из заявления.

Президент США и премьер Израиля также "обсудили паузу в боях и наращивание поставок гуманитарной помощи в Газу". "Премьер-министр поблагодарил президента за его усилия по достижению и реализации сделки в полном объеме", - указывается в документе. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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