Президент Сьерра-Леоне сообщил о задержании организаторов нападения на казармы

Как отмечает агентство Reuters, расследование продолжается

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что большинство организаторов нападения на арсенал казарм в столице страны, Фритауне, были задержаны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, несмотря на задержание нескольких организаторов нападения, операция по обеспечению безопасности во Фритауне и расследование продолжаются.

Ранее президент объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения на арсенал казарм во Фритауне. Он также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи. Также поступала информация о стрельбе на улицах Фритауна и о нападении на центральную тюрьму.