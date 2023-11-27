СМИ: Израиль получил список заложников, которых ХАМАС освободит 27 ноября

Информация об их числе и гражданстве пока не приводится

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильские власти получили список заложников, которых сторонники палестинского радикального движения ХАМАС удерживают в секторе Газа и которые должны быть освобождены в понедельник.

С таким утверждением выступила израильская радиостанция Galei Tzahal.

По ее данным, списки были переданы израильской стороне в ночь на понедельник. Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится.