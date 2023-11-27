27 ноября, 05:22
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль получил список заложников, которых ХАМАС освободит 27 ноября

Информация об их числе и гражданстве пока не приводится

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильские власти получили список заложников, которых сторонники палестинского радикального движения ХАМАС удерживают в секторе Газа и которые должны быть освобождены в понедельник.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

С таким утверждением выступила израильская радиостанция Galei Tzahal.

По ее данным, списки были переданы израильской стороне в ночь на понедельник. Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация