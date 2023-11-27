27 ноября, 08:46

Зампремьера Финляндии призвала правительство полностью закрыть границу с РФ

По данным Yle, Риикка Пурра назвала наплыв мигрантов "угрозой национальной безопасности Финляндии", обвинив Россию в якобы "проведении гибридной операции"

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, министр финансов Финляндии Риикка Пурра призвала правительство принять решение о полном закрытии границы с Россией, сообщил портал Yle.

Читайте также
Мигранты остались, а бизнес ушел. К чему привело закрытие Финляндией КПП на границе с РФ

"У нас нет иного выбора", - приводит портал ее слова. Председатель одной из крупнейших партий страны "Истинные финны" (входит в правящую коалицию) также добавила, что "любых других мероприятий на границе будет недостаточно", чтобы сдержать поток просителей убежища.

При этом она назвала наплыв мигрантов "угрозой национальной безопасности Финляндии", обвинив Россию в якобы "проведении гибридной операции". По мнению зампремьера, Финляндия оказалась в "ужасном положении" из-за "глупой либеральной юридической интерпретации" права на предоставление убежища. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация