Зампремьера Финляндии призвала правительство полностью закрыть границу с РФ

По данным Yle, Риикка Пурра назвала наплыв мигрантов "угрозой национальной безопасности Финляндии", обвинив Россию в якобы "проведении гибридной операции"

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, министр финансов Финляндии Риикка Пурра призвала правительство принять решение о полном закрытии границы с Россией, сообщил портал Yle.

"У нас нет иного выбора", - приводит портал ее слова. Председатель одной из крупнейших партий страны "Истинные финны" (входит в правящую коалицию) также добавила, что "любых других мероприятий на границе будет недостаточно", чтобы сдержать поток просителей убежища.

При этом она назвала наплыв мигрантов "угрозой национальной безопасности Финляндии", обвинив Россию в якобы "проведении гибридной операции". По мнению зампремьера, Финляндия оказалась в "ужасном положении" из-за "глупой либеральной юридической интерпретации" права на предоставление убежища.