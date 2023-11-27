МИД Иордании считает, что происходящее в секторе Газа следует классифицировать как геноцид

Вице-премьер Айман ас-Сафади призвал европейских коллег включиться в общие усилия "с тем, чтобы заставить Израиль прекратить военные действия и вернуться к политическому урегулированию конфликта"

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Без прекращения израильской оккупации и реализации прав палестинцев невозможно достичь мира и безопасности на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в своем заявлении на пресс-конференции по итогам форума Союза для Средиземноморья, состоявшегося в Барселоне.

"Происходящее в секторе Газа, согласно международному праву, следует классифицировать как геноцид, - подчеркнул он. - Как можно называть самообороной Израиля убийство свыше 14 тыс. человек и разрушение 60 тыс. домов?".

Вице-премьер призвал своих европейских коллег включиться в общие усилия "с тем, чтобы заставить Израиль прекратить военные действия и вернуться к политическому урегулированию конфликта".