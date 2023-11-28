Reuters: Трамп вряд ли посетит инаугурацию избранного президента Аргентины

Агентство поясняет, что это связано с плотным графиком экс-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, скорее всего, не посетит инаугурацию избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, которая состоится 10 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, у Трампа плотный график из-за предвыборной кампании в США, поэтому он вряд ли сможет посетить инаугурацию.

Как ранее сообщила пресс-служба избранного президента Аргентины, Трамп в телефонном разговоре с Милеем сказал, что посетит Буэнос-Айрес для встречи с ним. В сообщении не уточнялось, упоминалась ли в беседе дата поездки.

19 ноября в Аргентине состоялся второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, обещает упразднить Центральный банк Аргентины и предлагает заменить национальную валюту долларом.

Трамп поздравил Милея с победой. Американский экс-президент выразил уверенность, что новый лидер Аргентины сделает республику "снова великой".