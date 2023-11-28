Блинкен в беседе с премьером Катара приветствовал данные о продлении паузы в Газе

Госсекретарь США и шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также отметили необходимость наращивания гуманитарной поддержки жителей анклава

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани приветствовал данные о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа на 48 часов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, Блинкен поблагодарил премьера Катара за усилия Дохи по освобождению заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС. "Госсекретарь приветствовал последние данные премьер-министра Аль Тани о том, что стороны договорились продлить гуманитарную паузу в Газе на ближайшие 48 часов", - отмечается в заявлении. Как подчеркивается в документе, главы внешнеполитических ведомств "подчеркнули необходимость наращивания гуманитарной поддержки населения Газы".

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников.

Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. В понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, перемирие в Газе будет продлено на два дня на прежних условиях. Власти Израиля до сих пор официально не подтвердили согласия на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока премьер-министр Биньямин Нетаньяху положительно высказывался о такой возможности.