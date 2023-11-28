Al Jazeera: число погибших в Газе превысило 15 тыс.

Из них около 6,15 тыс. детей и 4 тыс. женщин, сообщает телеканал

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек погибли в секторе Газа с 7 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу властей палестинского анклава.

Среди жертв числятся около 6,15 тыс. детей и 4 тыс. женщин. В результате израильских ударов по сектору Газа погибли 207 медицинских работников, 26 представителей местной гражданской обороны и 70 журналистов.

Более 36 тыс. палестинцев получили ранения различной степени тяжести, 75% из них - это дети и женщины.