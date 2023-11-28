Интерпол заявил, что круглосуточно наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке

Президент Интерпола Ахмед Насер ар-Раиси отметил, что Израиль и Палестина являются членами организации

ВЕНА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Арина Давидян, Иван Попов/. Интерпол круглосуточно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси в преддверии открытия 91-й сессии ее Генеральной ассамблеи.

"В Интерполе мы в круглосуточном режиме наблюдаем за новостями и событиями, происходящими в том регионе", - сказал он.

Президент Интерпола добавил, что обе страны являются членами организации, и она должна оказывать поддержку работе полиции в странах-участницах.

Палестина стала членом организации в 2017 году, Израиль - в 1949 году.

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер ар-Раиси был избран и вступил в должность президента Интерпола в ноябре 2021 года. Он поступил на службу в полицию ОАЭ в 1980 году, в 2005 году назначен гендиректором по центральным операциям полиции Абу-Даби. С 2015 года занимал должность генерального инспектора МВД ОАЭ. Получил высшее образование в Великобритании и США, в том числе получил докторскую степень в области полицейской работы и общественной безопасности при Лондонском университете Метрополитен. Является членом исполнительного комитета Интерпола и был делегатом от Азии с 2018 года.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Она соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств из более 190 стран - участниц организации. Ассамблея приурочена к столетию с момента создания организации, основанной в Вене в 1923 году.